Иммунолог предупредил о скрытой волне коронавируса в российских городах

Фото Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В крупных российских городах наблюдается незначительный подъём заболеваемости COVID-19, который случился из-за отмены ограничительных мер и снижения уровня вакцинации, заявил URA.RU иммунолог Николай Крючков. По его словам, заболеваемость растёт с середины апреля и может стихнуть к июню, однако сам факт увеличения числа заражений свидетельствует о преждевременности отмены ограничений.

Сейчас идёт скрытая волна COVID. <...> Знаете, как на воде бывают волны, не как цунами, но просто волны. У нас примерно та же ситуация, — пояснил медик.

Он уточнил, что для дальнейшего нераспространения заболевания в России необходимо провести массовую вакцинацию групп риска и вернуть ношение масок в общественных местах.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев предположил, что после майских праздников в Москве возможно некоторое повышение заболеваемости коронавирусом. Однако, по его словам, рост не будет значительным, в том числе в связи со снижением количества поездок за границу.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко допустил, что новая волна коронавируса начнётся в конце мая — начале июня. Это связано со снижением коллективного иммунитета. Он уточнил, что единственным способом предотвратить всплеск заболеваемости должна стать ревакцинация.