Россиян предупредили об опасности новой волны коронавируса Мурашко: подъём заболеваемости COVID-19 будет в июне

Тест на коронавирус / Фото Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Новая волна коронавируса начнётся в конце мая — начале июня, считают в Минздраве. Это связано со снижением коллективного иммунитета, отметил глава ведомства Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости. Единственное, что может предотвратить всплеск заболеваемости, это ревакцинация, считает министр.

По нашим прогнозам, существует высокий риск подъёма заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается, — сказал Мурашко.

Министр отметил, что объёмы плановой высокотехнологичной помощи уже практически вернулись к допандемийным показателям. По словам Мурашко, в настоящее время в качестве ковидных функционируют чуть больше 40 тысяч коек.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков ранее заявил, что повторный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен осенью, в новый эпидемический сезон. По словам эксперта, если не появятся новые мутации, то пик заболеваемости станет сезонным.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев назвал способ избежать заражения COVID-19 в майские праздники. По словам экспертов, риск распространения вируса в закрытом помещении многократно усиливается из-за скопления людей, поэтому время лучше провести на свежем воздухе.