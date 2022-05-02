Инфекционист допустил повышение заболеваемости COVID после праздников Инфекционист Малышев допустил повышение заболеваемости COVID после майских праздников

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После майских праздников в Москве возможно некоторое повышение заболеваемости коронавирусом. Такой вариант развития событий допустил в беседе с РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. При этом он подчеркнул, что данный рост не будет большим.

Некоторое повышение возможно <...>. Даже Минздрав предупреждал, что возможен подъём, но я не думаю, что он будет большой, — сказал он.

Отсутствие серьезного роста заражений Малышев связывает со снижением количества поездок за границу.

Надо сказать, что сейчас меньше народу стало ездить за рубеж по понятным причинам, всё-таки у китайцев повышение резкое произошло после Олимпиады, когда, несмотря на проводимые мероприятия, тем не менее начался подъём, а это связано с миграцией населения, — пояснил врач.

Он также добавил, что внутренняя миграция в России также невысока и не окажет значительного влияния на эпидемическую ситуацию.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко допустил, что новая волна коронавируса начнётся в конце мая — начале июня. Это связано со снижением коллективного иммунитета. Единственное, что может предотвратить всплеск заболеваемости, это ревакцинация.