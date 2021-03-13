Роскомнадзор потребовал снять ограничения с аккаунта крымского телеканала

https://static.news.ru/photo/f3d8d07c-8564-11eb-a31c-96000091f725_660.jpg Фото: tvcrimea24/facebook.com

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook с требованием снять ограничения, наложенные на Instagram-аккаунт телеканала «Крым 24».

Действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, — цитирует письмо пресс-служба Роскомнадзора.

Как писал NEWS.ru, ранее Instagram лишила аккаунт телеканала «Крым 24» (является частью ГТРК «Крым») возможности размещать текстовую информацию помимо фотографий. При попытке написать что-нибудь или поставить хештег появляется сообщение о блокировке. Администрация Instagram мотивировала введённые ограничения «накруткой» лайков. Телеканал эти обвинения отрицает и предполагает, что блокировка связана с празднованием седьмой годовщины присоединения Крыма к России. Снятие блокировки назначено на 19 марта — сразу после годовщины Крымской весны, говорится в заявлении телеканала.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google убрать баннер, появляющийся перед запуском фильма о присоединении Крыма к России на YouTube. О том, что видеохостинг ограничил доступ к фильму, его автор Андрей Кондрашов сообщил 12 марта. Он, как и ряд пользователей, обратил внимание, что лента помечена другими зрителями как «неприемлемая» или «оскорбительная для некоторых аудиторий». При этом фильм всё равно можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».