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Росгвардия отчиталась о количестве уничтоженных террористов на Кавказе

18:25, 03 августа 2020 39
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За первое полугодие на Северном Кавказе с участием Росгвардии уничтожено восемь террористов и более 30 объектов террористической инфраструктуры.

Было нейтрализовано восемь террористов, обнаружен и уничтожен 31 объект инфраструктуры террористов, цитирует ТАСС сообщение источника из ведомства.

Отмечается, что при этом было уничтожено более двух тысяч боеприпасов, 27 авиаснарядов, 35 гранат, 632 мины. Кроме того, Росгвардия обезвредила 18 самодельных взрывных устройств и изъяла из незаконного оборота более 250 единиц стрелкового и охотничьего оружия.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил о задачах внезапной проверки боеготовности Вооружённых сил РФ Южного и Западного военных округов. Он пояснил, что указанная процедура не направлена против других государств, а нужна для подготовки войск к участию в главном годовом учебном мероприятии, которым являются стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020».

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