Росгвардия отчиталась о количестве уничтоженных террористов на Кавказе

https://static.news.ru/photo/a432bc66-d59e-11ea-b200-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За первое полугодие на Северном Кавказе с участием Росгвардии уничтожено восемь террористов и более 30 объектов террористической инфраструктуры.

Было нейтрализовано восемь террористов, обнаружен и уничтожен 31 объект инфраструктуры террористов, — цитирует ТАСС сообщение источника из ведомства.

Отмечается, что при этом было уничтожено более двух тысяч боеприпасов, 27 авиаснарядов, 35 гранат, 632 мины. Кроме того, Росгвардия обезвредила 18 самодельных взрывных устройств и изъяла из незаконного оборота более 250 единиц стрелкового и охотничьего оружия.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил о задачах внезапной проверки боеготовности Вооружённых сил РФ Южного и Западного военных округов. Он пояснил, что указанная процедура не направлена против других государств, а нужна для подготовки войск к участию в главном годовом учебном мероприятии, которым являются стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020».