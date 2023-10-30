Росавиация скорректировала сроки открытия аэропорта Уйташ Росавиация: аэропорт Махачкалы планируется открыть 31 октября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В связи со стабилизацией ситуации в аэропорту Махачкалы, где 29 октября произошли беспорядки, на шесть дней сокращен период временного закрытия воздушной гавани для приема самолетов, сообщает в Telegram Росавиация. По данным ведомства, открыть международный аэропорт Уйташ теперь планируется в ночь на 31 октября, до этого прием и отправку рейсов приостановили до 6 ноября.

Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02:59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года, — подчеркивается в сообщении.

В Росавиации уточнили, что NOTAM (извещение летному составу) также скорректировано. При этом аэропорт откроют лишь после тщательной проверки силовиками аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек собрались возле аэропорта Махачкалы вечером 29 октября. Они протестовали против приземления самолета из Тель-Авива. Часть протестующих ворвалась в аэропорт, часть выбежала на взлетно-посадочную полосу. В ходе беспорядков пострадали больше 20 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал произошедшее грубым нарушением закона.