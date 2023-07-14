Росатом оценил опасность для жителей Урала после ЧП с ураном Росатом: ЧП на Уральском электрохимическом комбинате не опасно для населения

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Разгерметизация баллона с ураном на Уральском электрохимическом комбинате не несет никакой опасности для жителей региона, сообщает в Telegram пресс-служба Росатома. По словам представителя компании, обедненный гексафторид урана почти в два раза безопаснее природного урана и он не может сказаться на здоровье человека.

Инцидент оперативно локализован, не создает рисков для населения. Проводится санитарная обработка помещения цеха. Остальные цеха работают в обычном режиме. <...> Обедненный гексафторид урана — побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека, — говорится в сообщении.

Представитель корпорации уточнил, что уровень радиационного фона на предприятии остается в норме. По факту произошедшего проводится проверка.

По последним данным, в результате разгерметизации баллона с ураном на УЭХК погиб один человек. Экстренные службы уточняют, что человек умер от «механического воздействия».