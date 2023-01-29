Рогов: ВСУ ударили по автомобильному мосту под Мелитополем, есть жертвы

Фото: landforcesofukraine/t.me

ВСУ ударили по мосту через реку Молочную в населенном пункте Светлодолинское Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. В Telegram-канале он написал, что обстрел был произведен из РСЗО HIMARS американского производства. По информации Рогова, в результате ударов есть погибшие и раненые среди мирных жителей. В Министерстве обороны эти сведения пока не комментировали.

Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ. Есть пострадавшие, в том числе погибшие и раненые среди мирного населения, — заявил Рогов.

Он добавил, что ВСУ ударили по мосту примерно в 12:30.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ нанесли намеренный ракетный удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из американской системы РСЗО HIMARS. По сведениям ведомства, в результате удара погибли 14 человек среди персонала и пациентов больницы, еще 24 получили ранения. В Минобороны отметили, что намеренный ракетный удар по действующему гражданскому медучреждению является тяжким военным преступлением.

На следующий день председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ударов ВСУ по зданию больницы. Следователи по поручению Бастрыкина будут работать совместно с военными и оперативниками.