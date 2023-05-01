Рогов: ударом по Михайловке ВСУ убили двух человек и ранили свыше десятка

Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку городского типа Михайловка в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В результате два человека погибли, 14 получили ранения.

Он добавил, что Следственный комитет РФ установит причастных к атакам на мирное население и те понесут наказание.

Следователями СК России будет расследовано очередное преступление боевиков ВСУ в отношении жителей пгт Михайловка Запорожской области, — написал Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что российская армия нанесла удар по украинским складам с боеприпасами и горючим в Павлограде. По словам чиновника, запасы снарядов и топлива готовились Киевом для планируемого контрнаступления. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Его слова подтвердило Минобороны РФ. Представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что ночью Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. По его словам, цель удара была достигнута.