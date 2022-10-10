Рогов сообщил об ударах по Запорожью Рогов сообщил об ударах по складам боеприпасов в Запорожье

Фото: Roger Petzsche/imago sportfotodienst/Global Look Press

Запорожье, Украина

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наносятся удары по местам хранения боеприпасов украинской армии в Запорожье. В ряде районов города пропало электричество, отметил он в Telegram.

Начиная с 01:45 и по данный момент в областном центре, временно находящемся под контролем режима [Владимира] Зеленского, были слышны как минимум четыре взрыва. Воздушная тревога заработала после второго из них. Слышна работа ПВО. В нескольких районах города видны столпы дыма, а также пропало электричество, — подчеркнул чиновник администрации.

Рогов уточнил, что под обстрелы попали военные объекты и объекты гражданской инфраструктуры, которые стали военными базами для украинских военных и иностранных наемников.

Ранее Владимир Рогов заявил, что 9 октября в Запорожской области обстреляна казарма украинских военных. Речь идет о 55-й артиллерийской бригаде, отметил он. По его словам, удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами «Герань».