Рогов придумал, как защитить Белгород от дальнобойных ракет Рогов призвал отодвинуть линию фронта на 150 километров из-за западных поставок ракет

Фото: МО РФ

Поставка Украине дальнобойных ракет делает актуальным вопрос отодвигания линии боевого соприкосновения вглубь «постукраинского пространства» на 150 километров, заявил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, под удар могут попасть Луганск, Таганрог, Курчатов, Курск, Белгород, Армянск и Джанкой.

С предложением Рогов выступил в ответ на решение США выделить Киеву военную помощь на 2,2 $млрд. Поддержка включает в себя, в частности, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB.

Бомбы GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 км. Риски большие, и нужно действовать на упреждение. Нам не надо ждать, пока будет прилетать по городам, находящимся в тылу, поэтому надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб. Сегодня актуальным является вопрос отодвигания линии фронта вглубь территории постукраинского пространства, подконтрольного режиму [президента Украины] Зеленского, на 150 километров, — сказал Рогов.

Он добавил, что подобная мера позволит обезопасить как новые регионы России, так и территории, находящихся в тылу.

Ранее специалист по международной разведке Георгий Рипер заявил: чтобы защитить Крым от возможных ударов ВСУ дальнобойными снарядами GLSDB, необходимо уничтожать пусковые установки, которые будут расположены на территории Украины. По его словам, можно также уничтожать GLSDB с помощью средств ПВО, вероятность успеха в таком случае будет 0,8 к единице. Особенность снарядов заключается в том, что они могут подниматься на высоту 10 км и управляются при помощи GPS с точностью около пяти метров.