Рогов предсказал исход наступления ВСУ в Запорожской области Рогов: наступление ВСУ в Запорожской области может стать концом режима Зеленского

Фото: МО Украины

Планируемое Киевом наступление в Запорожской области может стать фатальным как для ВСУ, так и для режима Зеленского в целом, сказал РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Предполагается, что наступление может начаться в конце марта — начале апреля.

Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии. Если они сунутся к нам, то получат сполна. И это может стать концом режима Зеленского, — заявил Рогов.

Ранее он рассказал, что обстановка в регионе остается стабильно напряженной. Российские и украинские войска ведут взаимные артобстрелы.

Рогов также назвал факторы для начала наступления ВСУ. По его словам, это появление листвы на деревьях, которая позволит маскировать военную технику, и возвращение бойцов ВСУ, которые сейчас проходят обучение в Великобритании и Германии. Он отметил, что они смогут использовать только старые версии танков Leopard, так как новые боевые машины согласно договору предоставят полякам, выступающим на стороне Украины. Также для Киева необходимо набрать не менее 40 тысяч боевиков ВСУ, чтобы начать наступление.