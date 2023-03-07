Рогов назвал факторы для начала наступления ВСУ на Запорожском направлении Рогов: ВСУ могут начать наступление на Запорожском направлении после появления листвы

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Вооружённые силы Украины

Ожидать начала наступления ВСУ на Запорожском направлении можно в начале марта или в середине апреля, ключевым фактором для этого станет появление листвы на деревьях, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В беседе с «Народными Новостями» эксперт объяснил, что это связано с возможностью маскироваться и прятать технику.

Наступление ВСУ на Запорожскую область вполне возможно в конце марта и начале апреля. В это время листва и заросли способствуют маскировке техники и живой силы противника, а также дают возможность более быстрого продвижения, — рассказал Рогов.

По словам эксперта, еще одним фактором для начала наступления станет возвращение бойцов ВСУ, которые прошли обучение в Германии и Британии. Он отметил, что они смогут использовать только старые версии танков Leopard, так как новые боевые машины согласно договору предоставят полякам, выступающим на стороне Украины. Также для Киева необходимо набрать не менее 40 тысяч боевиков ВСУ, чтобы начать наступление.

Ситуация на Запорожском направлении — стабильно напряженная. Идут взаимные артиллерийские обстрелы, происходят вылазки ДРГ, — подчеркнул Рогов.

Он также заявил, что Вооруженные силы России прекрасно осведомлены об особенностях линии боевого соприкосновения. Эксперт пояснил, что военные запросы решены на должном уровне, подготовлены инженерные сооружения и эшелонированная оборона.

Рогов ранее заявил, что украинское военное командование готовится к наступлению на юг Запорожской области. Он пояснил, что ВСУ рассчитывают выйти к Азовскому морю, чтобы перерезать коридор в Крым.