Рогов оценил численность бойцов ВСУ на Запорожском направлении Рогов: на Запорожском направлении численность бойцов ВСУ превышает 100 тысяч человек

Фото: Министерство обороны Украины

Общая группировка войск Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении превышает 100 тысяч, заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. При этом, по его словам, в контрнаступлении ВСУ задействована небольшая группа военнослужащих, передает РИА Новости.

Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч боевиков. На данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа, — сказал Рогов.

Он пояснил, что основные резервы ВСУ находятся в отдалении от линии фронта и рассредоточены в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Днепропетровской областей.

9 июня Рогов сообщил, что украинское военное командование перебрасывает около 30 тысяч солдат на Запорожское направление в зоне СВО. Передислокация войск происходит с Херсонского направления, подчеркнул он.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу до этого заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ на Запорожском направлении силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. По его словам, войска РФ нанесли превентивный удар по украинским подразделениям. Противник был остановлен и отошел с большими потерями, отметил министр.