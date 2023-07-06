Рогов сообщил, когда контингент НАТО может появиться на Украине Рогов: контингент НАТО может появиться на Украине после саммита Альянса в Вильнюсе

Фото: © Karl-Josef Hildenbrand

Контингент НАТО может войти на Украину после саммита Альянса 10–11 июля в Вильнюсе, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, для этого Киев может совершить ядерную провокацию. Рогов считает, что контингент будет состоять из военных Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Ядерная провокация на Украине в планах Зеленского присутствует для того, чтобы попытаться продавить решение на саммите НАТО о введении ограниченного контингента оккупационных сил из Польши и прибалтийских республик. Это будет легализация оккупации в формате обеспечения ядерной безопасности на подконтрольной режиму Зеленского территории. В офисе президента Украины такая формула активно обсуждается, — рассказал Рогов.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что предстоящий саммит НАТО не удовлетворит ожидания украинского общества. Он добавил, что видел черновики речей выступающих и знает, о чем пойдет речь на саммите.

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил, что Вооруженные силы Украины держат в резерве пять или шесть бригад (около 18 тысяч человек), еще не принимавших участие в контрнаступлении. Эксперт не исключил, что Киев готов бросить эти силы в «последний бой» накануне саммита НАТО в Вильнюсе для демонстрации успешных атак.