Родственники российских бизнесменов попали под прицел Евросоюза Евросоюз разрешил вводить санкции против родственников российских бизнесменов

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Совет Евросоюза внес изменения в документ, регламентирующий санкционный режим, отдельно прописав там возможность внесения в черные списки членов семей российских бизнесменов. Отмечается, что под рестрикции попадут среди прочих, ответственные за поддержку «действий против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

В соответствии с новой формулировкой под санкции могут подпасть «влиятельные женщины и мужчины — предприниматели, ведущие деятельность в России, а также близкие, члены их семей или другие физические лица, извлекающие выгоду».

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что 11-й по счету пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включать в себя ограничения в отношении более чем 90 компаний мира, которые обходят рестрикции против Москвы. По ее словам, примерно десятую часть этих компаний составляют китайские.

Также Канада пообещала включить в свои санкционные списки более чем 70 физлиц и компаний в связи со спецоперацией РФ на Украине и «нарушениями прав человека».