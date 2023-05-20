В ЕС раскрыли содержание нового пакета антироссийских санкций Фон дер Ляйен: в 11-й пакет санкций попадут 90 компаний, обходящих рестрикции против России

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Новый, 11-й по счету пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включать в себя ограничения в отношении более чем 90 компаний мира, которые обходят рестрикции против Москвы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала ZDF. По ее словам, примерно десятую часть этих компаний составляют китайские.

Мы серьезно настроены прекратить обход санкций. И поэтому в 11-м пакете у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас имеются четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть доставляют санкционные товары в Россию напрямую из ЕС через третьи страны, — сказала председатель ЕК.

Она уточнила, что порядка восьми компаний из этого списка зарегистрированы в КНР, хотя в документах указаны владельцы разных национальностей.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 в ходе саммита в Хиросиме договорились продолжать принимать меры для «повышения издержек» России и тех, кто поддерживает ее в связи с ситуацией вокруг Украины. Также стало известно, что власти Японии намерены запретить компаниям предоставление России строительных и инженерных услуг в рамках нового пакета санкций. Наряду с этим Токио собирается ввести и новые экспортные ограничения.

США и Великобритания ввели новые санкции в отношении российского бизнеса и банков, Евросоюз готовится установить ограничения на продажу России целого ряда технологий. Кроме того, все эти страны также хотят запретить продажу российских алмазов.