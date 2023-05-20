Лидеры G7 договорились «повышать издержки» России

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

49-й саммит G7

Страны G7 продолжат принимать меры для «повышения издержек» России и тех, кто поддерживает ее в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в итоговом коммюнике, принятом лидерами «Большой семерки» на саммите в Хиросиме. Они также подтвердили намерение поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Мы подтверждаем наше обязательство оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, в которой нуждается Украина, так долго, как это потребуется. Мы вводим дальнейшие санкции и меры, чтобы увеличить издержки для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия, — говорится в тексте документа.

G7 также выразила готовность строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, но выступили против милитаризации Южно-Китайского моря со стороны КНР.

Страны G7 подтвердили «исключительную важность» реализации зерновой сделки, одновременно выразив озабоченность из-за действий Росссии. Помимо этого, участники саммита выступили за полный отказ в мире от ядерного оружия и за мирное использование ядерной энергии.

Ранее стало известно, что лидеры стран G7 приняли на саммите совместное заявление. Как говорится в документе, справедливый мир на Украине невозможен без полного вывода российских войск. Лидеры «семерки» также указали на «безответственную ядерную риторику» со стороны России. Руководители стран подтвердили позицию о недопустимости любого применения Россией ядерного оружия в контексте конфликта на Украине.