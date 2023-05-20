Япония решила оставить Россию без строительных и инженерных услуг Япония запретит компаниям предоставлять строительные и инженерные услуги клиентам из России

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Япония запретит предоставление России строительных и инженерных услуг в рамках нового пакета санкций, вводимых Токио в связи с ситуацией на Украине, сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники в японском кабмине. Наряду с этим также вводятся новые экспортные ограничения.

Япония запретит экспорт примерно 80 российским организациям, имеющим связи с ее вооруженными силами. Компаниям также будет запрещено предоставлять строительные и инженерные услуги российским клиентам, — говорится в публикации.

До этого были анонсированы ограничения в отношении около 100 физических лиц и организаций, «причастных к уклонению от санкций» против России. Сроки официальной публикации нового пакета санкций в правительстве Японии пока не обозначили.

Ранее стало известно, что новые санкции в отношении российского бизнеса и банков ввели США и Великобритания. Евросоюз, в свою очередь, готовится установить ограничения на продажу России целого ряда технологий. Все эти страны также хотят запретить продажу российских алмазов. Как отметил профессор кафедры корпоративного управления и инновации РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Полтарыхин, самыми болезненными будут санкции в области новых и передовых технологий, инновационного оборудования и микроэлектроники, которые сказываются на стратегическом потенциале развития страны, но и толкают Россию к импортозамещению.