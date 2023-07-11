Родители пожаловались на просроченные лекарства в детском центре В Забайкалье родители пожаловались на просроченные лекарства в центре медицинской реабилитации

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В забайкальском центре медицинской реабилитации в Дарасуне родители пожаловались на просроченные лекарства, которые дают детям. Отец одного из отдыхающих прислал «МК в Чите» фотографию лекарственного препарата, изготовленного в 2009 году. Родители также жалуются на антисанитарию и отсутствие каких-либо занятий для детей.

Детьми не занимаются, они сидят по комнатам. Антисанитария, лекарств нет — в аптеку не отпускают самим взять, питание тоже плохое, — уточнил отец.

По его словам, дочери дали просроченный препарат люголь, от которого ребенку стало плохо. В пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкалья изданию сообщили, что жалобы родителей безосновательны. В ведомстве подчеркнули, что при лечении детей в том числе не используют люголь.

Дети проходят обследование и получают план лечения. По назначению врача медицинская сестра выдает лекарственные препараты. В учреждении ведется учет лекарственных препаратов, соблюдаются правила и условия хранения, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что 23 июня в учреждении проходила проверка Роспотребнадзора. В ходе нее никаких нарушений выявлено не было. Для детей также разработано меню, утвержденное главным диетологом Забайкальского края, и ежедневно проводятся интеллектуальные и спортивные мероприятия, уточнили в пресс-службе.

В Амурской облаcти 70 детей ранее отравились в детском спортивно-оздоровительном лагере «Белые горы». В пресс-службе правительства Амурской области сообщили, что дети находятся в удовлетворительном состоянии. Ситуацию взял на контроль губернатор региона Василий Орлов.