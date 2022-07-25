Роботы подрались за деньги на турнире «Живая сталь» в Ростове-на-Дону

Фото: ОТР

В Ростове-на-Дону состоялся турнир по поединкам среди роботов «Живая сталь», конкурсантов собирали из запчастей от гироскутеров и промышленных цепей, рассказал соорганизатор турнира Артем Николаев. В чемпионате участвовали 15 команд, многие из них были школьниками или студентами, которым помогали наставники, передает ОТР.

Кто-то закупал гироскутеры, разбирал их и делал из них роботов. Кто-то закупал моторы для электростеклоподъемников, кто-то закупал промышленные моторы, звезды, цепи — в общем, подходы тут очень-очень разные, — заявил Николаев.

На турнир допускались роботы весом не более 30 кг, ринг был окружен оргстеклом, а раунды длились по три минуты. Одному из участников засчитывали поражение, если робот был поврежден и не мог сдвинуться с места. При этом к соревнованию команды готовились на протяжении двух месяцев. Победителем турнира стал робот «Кабан»: он разгоняется с места до 20 км/ч и пиками пробивает броню соперника. Создатели машины из Ростовского колледжа технологий машиностроения получили главный приз в размере 50 тысяч рублей.

Ранее вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин заявил, что шахматный робот на турнире в столице повредил палец мальчику. Мальчик не получил серьезных травм и после случившегося вышел на награждение.