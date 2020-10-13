Режим повышенной готовности введён в Севастополе

https://static.news.ru/photo/8c6e1e42-0d7d-11eb-8423-fa163e074e61_660.jpg Чернореченское водохранилище Фото: 17Rising17/wikimedia.org

В Севастополе запасов воды осталось на 81 день. В городе введён режим повышенной готовности.

В Севастополе введён режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды. Соответствующее решение было принято сегодня по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что ресурса Чернореченского водохранилища, если не будет большого количества осадков, хватит на 81 день. В настоящий момент запас воды в нём составляет 16,8 млн куб. м воды, из которых 7 млн куб. м — неприкосновенный. Именно из этого водохранилища происходит водоснабжение всего города.

Ранее украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились. С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ввели график подачи воды из-за обмеления этих источников.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение Киевом водной блокады Крыма можно расценивать как нарушение руководством Украины своих обязательств по защите прав человека, закреплённых в международных актах. По её мнению, киевская власть вредит национальным интересам Украины в своём «русофобском рвении» и готова на разные авантюры.