Захарова назвала водную блокаду Крыма «русофобским рвением» Киева

https://static.news.ru/photo/2a509d48-f414-11ea-a2a6-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Специальное введение киевскими властями водной блокады Крыма можно расценивать как нарушение руководством Украины своих обязательств по защите прав человека, закреплённых в международных актах, рассказала во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, киевская власть вредит национальным интересам Украины в своём «русофобском рвении» и готова на разные авантюры.

Дипломат отметила, что право человека на воду — это обязательное условие для реализации требований, направленных на соблюдение человеческого достоинства, неразрывно связанного с правом на жизнь, гигиену и питание, пишет ТАСС.

Среди подобных международных соглашений Захарова отметила Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, где среди прочего говорится о правах на хорошее питание, свободу от голода и справедливое распределение мировых запасов пищи, Конвенцию о правах ребёнка и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Она напомнила, что Россия прилагает все усилия для полного эффективного обеспечения жителям РФ их прав человека, включая право на воду.

Захарова также подчеркнула, что лишение Крымского полуострова воды, считающееся в РФ «коллективным наказанием» жителей региона за свободный и осознанный выбор, может губительно сказаться не только для Крыма, но и для южных регионов Украины. По её словам, приграничная Херсонская область Незалежной оказалась в ситуации экологической и санитарно-эпидемиологической угрозы, а Крым, адаптировавшись к новым реалиям жизни, продолжил развиваться в экономической и социальной сферах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что позиция ООН по водоснабжению Крыма похожа на ответ первоклассника, считает член Совфеда от региона Сергей Цеков. Он добавил, что власти РФ и субъекта принимают все необходимые меры для обеспечения водой населения полуострова. Политик отметил, что чиновники исправляют «издержки, которые имели место во времена Украины, когда крымчан обеспечивали некачественной водой».

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.