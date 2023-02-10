Ревнивец из Омска облил спиртом и сжег возлюбленную

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В Омске мужчина из ревности облил спиртом свою сожительницу и поджег, сообщила пресс-служба регионального главка СК. Драма разыгралась в ночь на 28 января, спустя неделю женщина скончалась в больнице от полученных ожогов. Подозреваемый задержан, им оказался ранее судимый 35-летний местный житель.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в больнице от ожогов 32-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей), — говорится в сообщении СК.

Женщина получила обширные ожоги лица, головы и шеи. Врачи боролись за ее жизнь, но 6 февраля она скончалась. Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее в Новом Уренгое пожилой мужчина из ревности забил до смерти свою сожительницу и ее друга. Орудием убийства стала стеклянная бутылка, по данным СК. Конфликт произошел еще в октябре. При обыске в доме полиция также обнаружила три емкости с порохом, поэтому против мужчины также завели уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ.