РЕН ТВ: мужчина зарезал супругу, положил нож в раковину и пошел спать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В квартире жилого дома в подмосковном Ликино-Дулево сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 30-летней девушки с множественными ножевыми ранениями и следами избиения 30 сентября, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего.

В источнике уточнили, что подозрения следствия пали на 31-летнего мужа убитой. Следователи выяснили, что незадолго до расправы пара находилась на прогулке в лесу, где супруги распивали алкогольные напитки. Чуть позже они поссорились и девушка поехала домой.

Как сообщает РЕН ТВ, спустя некоторое время в квартиру приехал муж жертвы. Там они продолжили выяснять отношения на почве ревности. Затем словесная перепалка переросла в избиение, а после — в поножовщину. Мужчина достал нож из раковины и нанес несколько ударов холодным оружием по лицу и животу девушки.

Муж решил не вызывать скорую помощь, положив нож в раковину и отправившись спать. Проснувшись, ревнивец обнаружил лежащую без дыхания на полу супругу. К тому моменту она уже была мертва. Молодой человек вызвал бригаду скорой помощи. Против него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске трое подростков попали в больницу с ножевыми ранениями после массовой драки с участием 12 человек. Инцидент произошел возле магазина на улице Филиппова. В конфликте принимали участие две группы по шесть подростков в каждой.