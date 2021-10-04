Ребёнок с COVID-19 попал в реанимацию после того, как шесть дней ждал врача

Следователи в Тульской области проверяют информацию о неоказании помощи 11-летниму мальчику, заболевшему коронавирусом. Сообщается, что врач к нему не шёл шесть дней. В итоге ребёнок оказался в реанимации. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону.

4 октября 2021 года в средствах массовой информации региона размещена публикация, в которой сообщается о несвоевременно оказанной медицинской помощи 11-летнему жителю Киреевского района Тульской области, к которому 6 дней не приходил врач. В результате ребёнок, заболевший коронавирусом, оказался в реанимационном отделении больницы, - говорится в сообщении ведомства.

Следственное управление СКР по Тульской области начало доследственную проверку по данному факту. Следователи намерены оценить действия или же бездействя сотрудников медицинского учреждения, в которое обращалась мама мальчика.

Как ранее сообщалось, в отношении владельцев крымского сафари-парка «Тайган», где тигр откусил палец новорождённому, будет заведено уголовное дело, считает кандидат юридических наук, адвокат матери пострадавшего ребенка Александр Карабанов. Потерпевшая сторона намерена обратиться к главе Следственного комитета РФ по этому поводу.