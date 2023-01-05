Ребенок в Новосибирске выпрыгнул из окна горящей квартиры

Фото: МЧС России Новосибирская область

В Новосибирске десятилетнему мальчику пришлось выпрыгнуть из окна горящей квартиры с высоты четвертого этажа. Ребенок выжил, приземлившись на растянутые соседями под окнами одеяла. Информация обнародована в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» со ссылкой на ГУ МЧС по Новосибирской области.

Соседи специально растянули одеяло, что смягчить падение для мальчика. Ребенок выжил, а затем был доставлен в больницу: по имеющимся сведениям, он отравился угарным газом. С ним в квартире находилась собака, в МЧС рассказали, что животное спасти не удалось.

Возгорание произошло примерно в 16:51 по местному времени на кухне многоквартирной девятиэтажки в Новосибирске. Пожар начался с возгорания на плите, мальчик и собака в это время находились в помещении. Огонь блокировал выход, перекинувшись на другие поверхности кухни.

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