Реанимацию в больнице Оренбурга залило водой с потолка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В реанимации областной больницы в Оренбурге с потолка хлынула вода на пациента и оборудование. Видео происшествия публикует «Подъем». Как сообщил главный врач Александр Редюков в Telegram-канале больницы, все произошло из-за прорыва ливневой канализации.

Площадь прорыва - одна палата. Пациенты из палаты переведены. Оборудование не пострадало, — отметил он.

Министр здравоохранения региона Татьяна Cавинова заявила, что в ситуации уже разбираются. Как пишет «Подъем», пока неизвестно, связана ли протечка с осадками или прорывом коммуникаций. В больнице с 2018 года прохoдит капремонт, только на оборудование было выделено 1,72 млрд рублей.

Ранее cообщалось, что количество осадков, выпавших в Туапсинском районе Краснодарского края, составило тройную месячную норму — более 280 мм. Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что к ликвидации последствий разгула стихии были привлечены около 300 человек и 50 единиц техники.

В результaте наводнения пострадал ряд населенных пунктов. В четырех из них был введен режим чрезвычайно ситуации, в пятом эвакуировали 44 человeка.