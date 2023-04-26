Разведчик опроверг наличие у Украины плацдарма под Херсоном Военэксперт Матвийчук: у ВСУ нет никакого плацдарма под Херсоном

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Киев не имеет плацдарма под Херсоном, заявил NEWS.ru бывший офицер спецназа и разведчик Анатолий Матвийчук, прокомментировав слухи о новых позициях ВСУ, которые появились в Сети 24 апреля. Украинские медиа утверждали, что на территории Херсонской области появились территории, с которых может стартовать контрнаступление.

У ВСУ никакого плацдарма под Херсоном нет. То, о чем идет речь, это небольшие Днепровские островки, которые зимой были затоплены, а сейчас начали показываться из под воды. Все эти места нашим вооруженным силам известны, ведется их постоянный контроль, — поясняет Матвийчук.

Военный эксперт пояснил, что у ВСУ были попытки занять территории на Запорожском направлении, но они были подавлены ВС РФ.

Также у ВСУ была попытка переправиться на Запорожском направлении, но доплыв до середины реки, все группы украинцев были потоплены. Больше никаких попыток ВСУ пока не предпринимала, — заявил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что 25 апреля отряды российской группировки «Днепр» ликвидировали на Херсонском направлении 15 украинских диверсантов. Также были уничтожены до 30 военнослужащих и склад ВСУ.