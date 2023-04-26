На Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ Российские силы уничтожили на Херсонском направлении 15 диверсантов и три лодки ВСУ

Фото: Министерства обороны Украины

Отряды российской группировки «Днепр» ликвидировали на Херсонском направлении 15 украинских диверсантов, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки Алексея Рулева. По его словам, также были уничтожены до 30 военнослужащих и склад ВСУ.

В районе поселка Днепровское точным ударом было уничтожено 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы, три быстроходные лодки и боеприпасы для артиллерийского и стрелкового вооружения, — отметил Алексей Рулев.

Подразделения группировки также уничтожили позицию временного размещения украинской теробороны, до 30 украинских солдат, противобатарейную радиолокационную станцию AN/TPQ-36, передвижной миномет и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также склад с имуществом ВСУ.

Ранее журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил, что украинские военнослужащие покинули последние удерживаемые ими позиции в центре Артемовска. По его словам, подразделения ВСУ ушли на запад от железнодорожных путей.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видео с ударом российских спецназовцев по украинскому складу боеприпасов, при уничтожении которого в воздух подлетел охранявший его боец ВСУ. На кадрах было видно, как украинского военнослужащего подбросило над землей на несколько метров.