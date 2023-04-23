Bild: ВСУ покинули последние удерживаемые позиции в центре Артемовска

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Разбитая украинская бронетехника в Артемовске

Украинские военнослужащие покинули последние удерживаемые ими позиции в центре Артемовска, сообщает журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке. По его словам, подразделения ВСУ ушли на запад от железнодорожных путей.

Российские военные уже продвинулись к западу от путей и, похоже, продолжают наступление, — заявил журналист.

23 апреля Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды российских сил взяли под свой контроль еще два квартала в западной части Артемовска. В ведомстве подчеркнули, что подразделения ВДВ оказали поддержку действиям штурмовиков по овладению городом на его северной и южной окраинах.

Между тем военный корреспондент Василий Ткач заявил, что взятие под контроль трассы Артемовск — Часов Яр говорит о фактическом окончании битвы за Артемовск. Военкор отметил, что это был единственный путь снабжения ВСУ и теперь российским военным осталось взять противника измором.

Пресс-служба компании «Конкорд» ранее опубликовала аудиосообщение связанного с «ЧВК» Вагнер бизнесмена Евгения Пригожина, который заявил, что «музыканты» больше не будут брать в плен украинских военных. По его словам, их будут уничтожать на поле боя. Так предприниматель прокомментировал информацию о расстреле украинскими военными плененного бойца ЧВК «Вагнер».