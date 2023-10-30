Раскрыты потери ВСУ в Запорожской области Балицкий: ВСУ потеряли за неделю в Запорожской области почти 750 военных убитыми

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины потеряли за неделю в Запорожской области почти 750 военнослужащих убитыми, 13 танков, 25 бронемашин и БМП, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, украинская армия не оставляет попыток атаковать российские позиции обороны в районах населенных пунктов Копани, Работино, Новопрокоповка и Вербовое.

За период с 23 октября 2023 года [ВС РФ] отразили более 11 атак противника, уничтожив при этом 746 человек личного состава, 13 танков (в том числе несколько немецких «Леопардов»), 14 боевых бронированных машин и девять боевых машин пехоты, — уточнил Балицкий.

Он подчеркнул, что ВСУ продолжают «бездумные и преступные удары» по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Запорожской области. Они, по его словам, активно используют РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и БПЛА различных типов.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. По данным военного ведомства, беспилотники сбили в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, а также в Запорожской области. В общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине российские силы ликвидировали 8392 украинских БПЛА.