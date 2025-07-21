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21 июля 2025 в 10:15

Раскрыты детали о водителе разбившегося в Якутии автобуса

SHOT: водитель разбившегося в Якутии автобуса за год получил семь штрафов ПДД

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель автобуса, который вылетел с обрыва и привел к смерти 13 шахтеров, семь раз за последний год привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что мужчина погиб на месте аварии.

Выяснилось, что за рулем в момент трагедии находился 29-летний Виталий Т. За последний год его семь раз штрафовали сотрудники ГИБДД за нарушения ПДД. Его водительский стаж составлял пять лет — он водил с 2020 года.

Авария произошла в ночь на 21 июля. По предварительной информации, водитель НефАЗ-4208-34, перевозивший вахтовиков, допустил съезд с обрыва высотой около 30 метров. Всего в салоне было 33 человека.

Пресс-служба регионального Минздрава уточнила, что после серьезного ДТП в Нерюнгринском районе Якутии погибли 13 человек, пострадали еще 20 вахтовиков. Из них 10 были госпитализированы в местную больницу, причем двое находятся в тяжелом состоянии. Еще девять человек получили амбулаторную помощь. Им были поставлены диагнозы, не требующие срочной госпитализации, преимущественно ушибы и ссадины.

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