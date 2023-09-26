Раскрыты детали атаки ВСУ на хранилище с топливом на границе с Украиной SHOT: атаковавший дизельный завод в Брянске БПЛА нес килограмм взрывчатки

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что беспилотник, атаковавший 25 сентября дизельный завод под Брянском, нес кумулятивный снаряд и более килограмма взрывчатки. Канал отмечает, что «внутренности» беспилотника обезвредили на месте, а обломки передали на экспертизу. Минобороны России эту информацию не комментировало.

SHOT пишет, что дрон нес кумулятивный снаряд К3-6 и два брикета взрывчатого вещества С-4 общей массой 1,1 кг. Кумулятивный снаряд — тонкостенный стальной снаряд, заполненный мощным взрывчатым веществом, как правило, гексогеном, или смесью тротила с гексогеном. Он имеет чувствительный головной взрыватель.

25 сентября канал сообщил, что около 11:00 БПЛА самолетного типа рухнул, не долетев 900 метров до брянского дизельного завода. SHOT уточнял, что что для нападения украинские военные использовали беспилотники самолетного типа и гаубицы «Гвоздика». Позднее в Стародубском районе Брянской области ввели ЧС из-за атак ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате украинского дрона над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что беспилотник самолетного типа был сбит на подлете к Брянску. По его словам, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.