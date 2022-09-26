Состояние раненого военкома Усть-Илимска стабилизировалось после операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние военкома Александра Елисеева, который был тяжело ранен при стрельбе в военкомате Усть-Илимска, стабилизировалось, рассказал исполняющий обязанности главы Минздрава Иркутской области Алексей Шелехов на видео, которое опубликовал в Telegram губернатор Игорь Кобзев. Глава ведомства добавил, что после операции у пострадавшего выровнялось артериальное давление.

Наметилась положительная тенденция в части стабилизации жизнедеятельности раненого, — сообщил Шелехов.

По словам чиновника, пациент прибыл на операцию в крайне тяжелом состоянии: врачи не могли определить давление, у пострадавшего также была сердечная недостаточность.

Тут же начались реанимационные и хирургические мероприятия с учетом тяжести ранений. Ранения были сделаны в грудную клетку, в поясничную область, поэтому было предпринято хирургическое вмешательство, направленное на остановку кровотечения грудной клетки. К сожалению, были ранены оба легких, — добавил Шелехов.

Он рассказал о многооскольчатых переломах ребер, а также сообщил, что у пострадавшего сломана ключица.

Также было ранение в поясничную мышцу. Кровотечение было остановлено, были ушиты ранения легких. Пациент находится на искусственной вентиляции легких. Пациенту также провели переливание крови, — резюмировал Шелехов.

Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла утром 26 сентября во время мероприятий по частичной мобилизации. Огонь открыл 25-летний безработный местный житель Руслан Зинин. Молодой человек зашел внутрь здания и сказал, что «никто не будет воевать», после чего выстрелил из обреза. По словам очевидцев, это произошло, когда Александр Елисеев проводил «инструктаж для призывников».