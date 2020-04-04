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Ракова: почти 900 москвичей лечатся от коронавируса на дому

15:03, 04 апреля 2020

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам, сколько заболевших коронавирусом находятся на домашнем лечении.

Сегодня уже около 900 заболевших коронавирусной инфекцией находятся на домашнем лечении, — заявила Ракова.

По её словам, у этих людей болезнь протекает в лёгкой форме, поэтому им не нужна госпитализация. За ними наблюдают врачи с помощью телемедицинских технологий, используя аудио- и видеосвязь.

Ракова подчеркнула, что режим лечения коронавирусных больных на дому был запущен 23 марта. Медик осматривает пациента и принимает решение по поводу того, можно ли его оставить дома. После этого больной подписывает соглашение, что обязуется не выходить из дома. Его фотографию загружают в базу видеонаблюдения. Если человек нарушит домашний карантин, то его госпитализируют.

NEWS.ru писал, что власти Москвы готовы к запуску умной системы по контролю за соблюдением правил самоизоляции. В настоящий момент не планируется её запуск, она может заработать в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Всего в России коронавирус был диагностирован у 4731 человека, скончались за весь период 43 пациента, излечились 333 человека. В Москве COVID-19 заразились 3357 человек, излечились 194, умерли 27 человек.

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