Ракова: почти 900 москвичей лечатся от коронавируса на дому

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам, сколько заболевших коронавирусом находятся на домашнем лечении.

Сегодня уже около 900 заболевших коронавирусной инфекцией находятся на домашнем лечении, — заявила Ракова.

По её словам, у этих людей болезнь протекает в лёгкой форме, поэтому им не нужна госпитализация. За ними наблюдают врачи с помощью телемедицинских технологий, используя аудио- и видеосвязь.

Ракова подчеркнула, что режим лечения коронавирусных больных на дому был запущен 23 марта. Медик осматривает пациента и принимает решение по поводу того, можно ли его оставить дома. После этого больной подписывает соглашение, что обязуется не выходить из дома. Его фотографию загружают в базу видеонаблюдения. Если человек нарушит домашний карантин, то его госпитализируют.

NEWS.ru писал, что власти Москвы готовы к запуску умной системы по контролю за соблюдением правил самоизоляции. В настоящий момент не планируется её запуск, она может заработать в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Всего в России коронавирус был диагностирован у 4731 человека, скончались за весь период 43 пациента, излечились 333 человека. В Москве COVID-19 заразились 3357 человек, излечились 194, умерли 27 человек.