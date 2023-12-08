Работница почты обогатилась за счет малоимущих семей Kub Mash: сотрудница «Почты России» на Кубани присвоила себе выплаты для малоимущих

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Краснодарском крае заведующая отделением «Почты России» в станице Новомалороссийской присвоила себе деньги, предназначавшиеся для выплат малоимущим семьям, пишет Telegram-канал Kub Mash. По его данным, в общей сложности женщина забрала себе из кассы около 200 тысяч рублей.

Как пишет канал, завотделением «Почты России» Екатерина Ч. воспитывает троих детей. С какого-то момента из-за долгов по кредитам приставы стали снимать у нее половину зарплаты в 14 тысяч рублей.

Поначалу заведующая забрала себе из кассы 40 тысяч рублей, подделав подпись получателя. После чего повторила эту схему несколько раз, пока на работе не заметили недостачу в 200 тысяч рублей.

В феврале бывшую сотрудницу филиала «Почты России» в Магадане задержали по подозрению в хищении 4,5 млн рублей с помощью фиктивных почтовых переводов. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Сегодня же глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил об аресте имущества бывшего замминистра культуры Ольги Яриловой на 39 млн рублей. Экс-чиновница обвиняется в злоупотреблении полномочий. Яриловой инкриминируют включение коммерческой организации в государственную программу «Пушкинская карта». Предполагается, что из-за действий Яриловой коммерческой фирме компенсировали из бюджета свыше 125 млн рублей.