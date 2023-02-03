Экс-сотрудницу «Почты России» задержали за хищение 4,5 млн рублей Экс-сотрудницу «Почты России» задержали за хищение 4,5 млн рублей под Новосибирском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирской области спецслужбы задержали экс-сотрудницу филиала «Почты России» в Магадане, которую подозревают в хищении средств из бюджета организации, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. С помощью фиктивных почтовых переводов она сумела вывести 4,5 млн рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По данным следствия, бывшая сотрудница «Почты России» совершила хищение во время работы в филиале в Магаданской области. Обвиняемая занимала там должность специалиста управления федеральной почтовой связи по региону, благодаря чему имела доступ к электронным платежным поручениям. С помощью фиктивных почтовых переводов она вывела из бюджета организации 4,5 млн рублей и купила на них жилье в поселке Кольцово в Новосибирской области. На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор трем сотрудницам местной психиатрической больницы за похищение 5,5 млн рублей у 15 пациентов. Женщины занимались своей преступной деятельностью начиная с 2016 года. Согласно приговору, старшей медсестре и социальному работнику было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, а заведующей — 6,5 года колонии общего режима. Обвиняемых признали виновными в мошенничестве с использованием электронных средств платежа, а также в получении взяток в крупном и особо крупном размере.