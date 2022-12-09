Сотрудниц психбольницы Новосибирска осудили за похищение денег у пациентов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники психиатрической больницы № 3 Новосибирска похитили 5,5 млн рублей у 15 пациентов начиная с 2016 года, но были арестованы СК по Новосибирской области, сообщает «Сиб.фм». Дзержинский районный суд назначил старшей медсестре и социальному работнику наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, а заведующей — 6,5 лет в колонии общего режима. Обвиняемых признали виновными в мошенничестве с использованием электронных средств платежа, а также в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Заведующая отделением психиатрической больницы № 3 получила более суровое наказание потому, что ее также обвинили в коррупции. Она получила суммарно 2 млн рублей в виде взяток за размещение пациентов в психиатрическом отделении.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее рассказал, что в России за последние два года установленный ущерб от коррупционных преступлений составил более 100 млрд рублей. При этом в 2022 году он превысил 37 млрд рублей. Он также отметил, что впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по коррупционным делам превысила размер причиненного ущерба.