ПВО ВС РФ уничтожила несколько беспилотников на подлете к Бердянску

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расчеты ПВО Вооруженных сил России сбили на подлете к Бердянску несколько неустановленных беспилотников. Власти города предположили, что БПЛА прилетели вечером 8 февраля в Запорожскую область с разведывательными целями, сообщает администрация города в Telegram.

Сегодня в районе 21:00 расчетами ПВО Вооруженных сил России при подлете к черте города были замечены и уничтожены неустановленные беспилотные летательные аппараты, предположительно, разведывательного назначения. Жертв и разрушений нет, — отметили в администрации.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что линия боевого соприкосновения в регионе стабилизировалась. По его словам, российские войска закрепились на новых позициях и удерживают их. Рогов ранее говорил, что российская армия выстраивает новую линию обороны с учетом новых занятых территорий — в январе войскам РФ удалось продвинуться больше, чем за несколько месяцев до этого.