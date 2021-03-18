Путин заявил, что из Крыма десятилетиями выкачивали ресурсы

https://static.news.ru/photo/63804472-87e1-11eb-adf0-96000091f725_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/Global Look Press

В развитие Крыма десятилетиями ничего не вкладывалось, из него только «выкачивали» ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин. Теперь, по его словам, пришло время навёрстывать упущенное.

Сколько всего ещё предстоит построить, отреставрировать, привести в порядок. Сколько проблем накопилось за предыдущее десятилетие, а многие их них фактически не решались и находились в загоне все эти годы. Это касается и водоснабжения, и в целом изношенной, ветхой инфраструктуры. Ничего не вкладывалось десятилетия, только выкачивали отсюда ресурсы. Нам нужно быстрее навёрстывать время, двигаться вперёд, — цитирует РИА Новости Путина.

В ходе онлайн-встречи с крымской общественностью президент также отметил, что правительство РФ «системно работает по всем направлениям социально-экономического развития полуострова», но предстоит решить ещё много задач. В приоритете, по его словам, создание условий для комфортной жизни, быта и отдыха людей, развитие медицины и образования, а также поддержка предприятий и привлечение инвесторов.

Как писал NEWS.ru, Крым и Севастополь в 2014 году, став частью России, оставили позади своё гнетущее и тёмное безвременье, которое началось в 1954 году после решения генсека Никиты Хрущёва отдать полуостров Украине. Такое заявление сделал руководитель СВР Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что выбор жителей Крыма, сделанный семь лет назад, восстановил утраченную когда-то историческую справедливость. По словам Нарышкина, в 1954 году мнение местных жителей никого не интересовало. Как сказал глава СВР, Хрущёв принял волюнтаристское, непродуманное решение, которое повлекло за собой трагические последствия.