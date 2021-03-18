Путин призвал инвесторов вложить в экономику Крыма 1 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/ccc4c56c-87f4-11eb-9356-96000091f725_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить рост частных инвестиций в инфраструктуру Крыма и даже обозначил объём необходимых средств — в 2022 — 2025 годы необходимо вложить в развитие региона как минимум 1 трлн рублей.

Об успехе наших действий можно будет говорить только, если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций. Их объём за предстоящие четыре года, то есть за 2022-2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн рублей, — цитирует ТАСС Путина.

На совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя президент также отметил, что эта амбициозная задача требует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей. В связи с этим он посоветовал чиновникам контактировать с деловым сообществом и «самым внимательным образом относиться к поступающим от предпринимателей предложениям».

Путин подчеркнул, что реализация крупных инвестпроектов в Крыму создаст условия для перехода ко второму этапу восстановления экономики полуострова. Его смысл заключается в том, чтобы «созданная государством инфраструктура обеспечила возможности для реализации значительно большего объёма инвестиционных проектов во всех отраслях промышленности и в сфере услуг».

Как писал NEWS.ru, в развитие Крыма десятилетиями ничего не вкладывалось, из него только «выкачивали» ресурсы, заявил Владимир Путин. Теперь, по его словам, пришло время навёрстывать упущенное. Президент также отметил, что правительство РФ «системно работает по всем направлениям социально-экономического развития полуострова», но предстоит решить ещё много задач. В приоритете, по его словам, создание условий для комфортной жизни, быта и отдыха людей, развитие медицины и образования, а также поддержка предприятий и привлечение инвесторов.

Кроме того, Путин поручил увеличить количество туристов, посещающих Крым. К 2025 году, по его словам, полуостров должны посещать до 10 млн человек ежегодно.