Путин отметит годовщину присоединения Крыма совещанием по развитию региона

https://static.news.ru/photo/5407b2c6-84b9-11eb-8b69-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин намерен провести большое совещание, посвящённое социально-экономическому развитию Крыма. Оно запланировано на следующую неделю.

Как отмечается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», совещание организуется по случаю годовщины присоединения Крыма к РФ, которая отмечается 18 марта. При этом ожидаются и другие мероприятия.

День воссоединения с Крымом и Севастополем Путин всегда отмечает особыми мероприятиями. Известно, что пройдёт большое совещание по социально-экономическому развитию полуострова. Явно будут и другие события, — сообщили в программе.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее NEWS.ru писал, что Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в 2014 году при присоединении Крыма к России рассматривал вариант силовой борьбы за полуостров. Об этом рассказал замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Виктор Назаров. По его словам, украинские войска могли взять под контроль основные объекты инфраструктуры, как это было реализовано в Донбассе.