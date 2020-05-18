Путин связал с самолечением вспышку COVID-19 в Дагестане

https://static.news.ru/photo/fd290e24-9903-11ea-a9d3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с COVID-19 в Дагестане, министр здравоохранения которого признал усугубление эпидемии и наличие сотен погибших, которые не попали в официальную статистику.

Путин заявил, что инфекция в республике прогрессирует, несмотря на «относительную стабилизацию» обстановки в других регионах.

Фиксируются всё новые случаи выявления болезни, её тяжёлых осложнений. <...> По оценкам специалистов, основными причинами развития тяжёлых осложнений у жителей региона являются поздние обращения за медицинской помощью, а также самолечение на дому, — цитирует Путина ТАСС.

Президент добавил, что система здравоохранения Дагестана не справляется с нагрузкой, «увеличивается число трагических исходов, в том числе среди медицинских работников».

Как писал NEWS.ru, 17 мая республиканский министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил о 13,7 тысячи заболевших внебольничной пневмонией, вероятно, связанной с коронавирусом — это в несколько раз больше официальных данных о распространении COVID-19. По его словам, от инфекции и пневмоний скончались 40 медработников и более 600 других пациентов. Официальная статистика учла лишь 29 смертей от коронавируса.