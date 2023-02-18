Пушилин назвал достижением продвижение ВС РФ на каждые 50 метров в ДНР Пушилин: военнослужащие ВС России успешно продвигаются в западной части Марьинки

Фото: Министерство обороны РФ

Российские войска успешно продвигаются в западной части Марьинки. На этом направлении позиции военных улучшились, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, войска ВСУ начали перебрасывать резервы, в том числе и в направлении Марьинки, передает РИА Новости.

По Марьинке в западной части там тоже есть улучшение позиции. Там существенным является продвижение на каждые 30–50 метров — это уже достижение, — сказал Пушилин.

Марьинка расположена в пригороде Донецка, в километре от Петровского района столицы ДНР. Там сконцентрированы значительные позиции ВСУ, с которых регулярно ведутся артиллерийские обстрелы Донецка.

Ранее советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что обстановка в Марьинке очень тяжелая. Он отметил, что многие с виду обычные жилые дома в городе оборудованы натовскими устройствами для отслеживания российской военной техники и корректировки артиллерийского огня.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин 18 февраля сообщил об эвакуации командования группировки Вооруженных сил Украины из Артемовска. Он подчеркнул, что все ведущие в город дороги находятся в зоне досягаемости российской артиллерии, благодаря чему пути снабжения ВСУ затруднены или даже блокированы.