Пушилин рассказал, какие резервы Киев перебрасывает под Угледар Врио главы ДНР Пушилин: Киев перебрасывает в Угледар новые бригады, в том числе морпехов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Киев продолжает перебрасывать в Угледар новые бригады, в том числе морпехов, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «КП». По его словам, приказа на отступление и сохранение жизней военнослужащих от руководства Украины не поступает.

Не менее ощутимым для них будет и потеря Угледара, именно поэтому они перебрасывают туда новые резервы, новые бригады и морпехов сейчас. И мы это ощущаем, что здесь также никакого приказа на отступление или сохранение жизней своих же украинских военнослужащих со стороны руководства Украины нет, — сказал Пушилин.

Он отметил, что после взятия под контроль Угледара для российских вооруженных сил открывается оперативный простор в направлении Курахово, Марьинки и Красноармейска.

Ранее Пушилин заявил, что российская армия продвигается вперед, несмотря на попытки ВСУ закрепиться на территории промышленных объектов по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, украинских военных не останавливают даже большие потери.