Пушилин не исключил попыток наступления ВСУ на Запорожском направлении Пушилин: ВС России готовятся к отражению атак ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

Попытки наступательных действий со стороны ВСУ на Запорожском направлении не исключены, заявил NEWS.ru глава ДНР Денис Пушилин, комментируя сообщение члена Совета Федерации РФ от Запорожской области Дмитрия Рогозина о начавшемся наступлении противника. По словам Пушилина, ВС России к этому готовы.

Сейчас мы фиксируем там концентрацию резервов ВСУ на удалении порядка 15-20 км от линии фронта. В ближайшее время не исключены новые попытки наступательных действий. Мы со своей стороны готовимся, проводим необходимые мероприятия. Наше военное командование понимает и видит, что нужно делать, — сообщил он.

По словам Пушилина, на Запорожском направлении противник продолжил атаки на направлении Вербовое и Работино. Ситуация остается достаточно горячей, но «абсолютно контролируемой», считает глава ДНР.

За последние сутки противнику не удалось там добиться каких-то существенных изменений или улучшений, — резюмировал он.

Накануне Дмитрий Рогозин и глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщили о начале наступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области. По словам Рогова, ВСУ отправились на штурм позиций на участке Работино — Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.