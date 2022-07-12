Считавшийся погибшим горняк с шахты «Распадская — Коксовая» в Кузбассе надет живым спустя шесть дней после обрушения породы. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр Междуреченска Владимир Чернов.
Обрушение на шахте произошло 5 июля, всё это время горняк не сдавался и ждал помощи.
Жив! Сегодня ночью спасатели добрались до места, где при обрушении находился машинист буровой установки шахты «Распадская — Коксовая». Горняк травмирован, но жив! Его быстро доставили на поверхность и передали врачам, — написал Чернов.
Мэр города искренне восхитился стойкостью рабочего и назвал его «настоящим мужиком».
Настоящий герой! Вот такие они, наши шахтёры, крепкие мужики! — написал глава города.
Ранее сообщалось, что двое горняков, пропавших в шахте «Распадская — Коксовая» в Кузбассе, найдены мёртвыми. Предприятие заявило, что окажет их семьям помощь.