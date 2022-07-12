Пропавшего на шахте в Кузбассе горняка нашли живым спустя 6 дней

Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Считавшийся погибшим горняк с шахты «Распадская — Коксовая» в Кузбассе надет живым спустя шесть дней после обрушения породы. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр Междуреченска Владимир Чернов.

Обрушение на шахте произошло 5 июля, всё это время горняк не сдавался и ждал помощи.

Жив! Сегодня ночью спасатели добрались до места, где при обрушении находился машинист буровой установки шахты «Распадская — Коксовая». Горняк травмирован, но жив! Его быстро доставили на поверхность и передали врачам, — написал Чернов.

Мэр города искренне восхитился стойкостью рабочего и назвал его «настоящим мужиком».

Настоящий герой! Вот такие они, наши шахтёры, крепкие мужики! — написал глава города.

Ранее сообщалось, что двое горняков, пропавших в шахте «Распадская — Коксовая» в Кузбассе, найдены мёртвыми. Предприятие заявило, что окажет их семьям помощь.