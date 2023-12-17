Прокуроры проверят самарский «Магнит», где дверь покалечила ребенка Прокуратура занялась делом мальчика, которому расшибло губу в магазине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самарская прокуратура проверит один из супермаркетов «Магнит» в Самаре, где мальчику расшибло губу автоматической дверью, передает пресс-служба надзорного ведомства. Недавно в Telegram распространилось интервью с матерью пострадавшего ребенка. По словам женщины, в магазине признали, что датчик автоматических дверей не реагирует на детский рост, а компенсировать ущерб они предложили продуктами.

Прокуратурой организована проверка по факту причинения ребенку повреждения дверью в магазине. В социальных медиа распространена информация о причинении ребенку повреждений автоматической дверью в одном из магазинов в г. Самаре, — говорится в сообщении прокуратуры.

Мать также жаловалась, что пятилетний мальчик начал писаться по ночам после инцидента. Кроме того, дверь отколола часть зуба у мальчика при столкновении с его головой.

Ранее в Санкт-Петербурге пострадал четырехлетний ребенок, ногу которого затянуло в полотно эскалатора. Ребенок был госпитализирован с глубокой рваной раной на пальце. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой на амбулаторное лечение.