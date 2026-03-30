Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 11:50

Прокуратура заинтересовалась обрушением стены в педколледже в Рубцовске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прокуратура Алтайского края организовала проверку по факту частичного разрушения стены здания местного педагогического колледжа в Рубцовске Алтайского края, заявила агентству «Интерфакс» помощник прокурора региона Мария Антошкина. Инцидент произошел еще 27 марта из-за неудовлетворительного технического состояния образовательного учреждения.

Антошкина уточнила, что на представленных ведомству снимках видна глубокая трещина, прошедшая через всю стену здания сверху донизу. В ходе надзорных мероприятий специалисты дадут правовую оценку полноте реализации полномочий муниципальными и краевыми органами власти. Особое внимание будет уделено своевременности проведения ремонтных работ в учебном заведении.

Ранее СК по Красноярскому краю сообщил, что проведет проверку после падения лифта в многоэтажном доме. Инцидент произошел 29 марта, когда школьница зашла в кабину на 14-м этаже для спуска вниз. Во время движения лифт резко сорвался и пролетел шесть этажей, прежде чем сработали системы экстренной остановки. Девочка получила травму головы.

Алтайский край
прокуроры
проверки
колледжи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле анонсировали встречу Путина с одним из российских губернаторов
Песков раскрыл позицию России по поставкам энергоресурсов в Европу
Автоэксперт призвал водителей не медлить с уборкой салона от реагентов
«В знак уважения»: Трамп рассказал о «подарке» от Ирана
«Пусть ждут»: в Госдуме раскрыли ответ за атаку ВСУ на Таганрог
Депутат рассказал о господдержке молодых предпринимателей в 2026 году
Трамп сдался? Что за танкер «Анатолий», который прорвался с нефтью на Кубу
Нутрициолог объяснила, чем опасен грейпфрутовый сок
Российские военные освободили еще два населенных пункта
Песков одной фразой ответил на вопрос о всеобщей мобилизации
Сербия продлила газовый контракт с Россией
Раскрыто состояние тяжелораненого сотрудника меткомбината в ЛНР
Путин провел телефонный разговор с президентом европейской страны
«Они умоляют»: в Иране рассказали о просьбах США по Ормузскому проливу
Стало известно, сколько россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан
«Новый виток эскалации»: политолог объяснил готовность Ирана выйти из ДНЯО
Петербургская полиция нашла «резиновую квартиру» с мигрантами
Пожар начался на НПЗ в промзоне Хайфы
Репродуктолог объяснила, как хронический стресс мешает забеременеть
Журналиста-иноагента посадят на четыре года после возвращения в Россию
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.