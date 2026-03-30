Прокуратура заинтересовалась обрушением стены в педколледже в Рубцовске

Прокуратура Алтайского края организовала проверку по факту частичного разрушения стены здания местного педагогического колледжа в Рубцовске Алтайского края, заявила агентству «Интерфакс» помощник прокурора региона Мария Антошкина. Инцидент произошел еще 27 марта из-за неудовлетворительного технического состояния образовательного учреждения.

Антошкина уточнила, что на представленных ведомству снимках видна глубокая трещина, прошедшая через всю стену здания сверху донизу. В ходе надзорных мероприятий специалисты дадут правовую оценку полноте реализации полномочий муниципальными и краевыми органами власти. Особое внимание будет уделено своевременности проведения ремонтных работ в учебном заведении.

Ранее СК по Красноярскому краю сообщил, что проведет проверку после падения лифта в многоэтажном доме. Инцидент произошел 29 марта, когда школьница зашла в кабину на 14-м этаже для спуска вниз. Во время движения лифт резко сорвался и пролетел шесть этажей, прежде чем сработали системы экстренной остановки. Девочка получила травму головы.